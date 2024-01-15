Гюнтер Штайнер: Моя популярность принесла Haas новых спонсоров

Гюнтер Штайнер: Моя популярность принесла Haas новых спонсоровLAT Images / HaasБывший руководитель Haas Гюнтер Штайнер считает, что его популярность благодаря документальному сериалу Drive to Survive помогла американской команде найти новых спонсоров.
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