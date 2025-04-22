«Это вопрос национальной безопасности» Россия и США заявляют права на Арктику. Станут ли они партнерами или конкурентами в регионе?

В 2025 году Арктика вновь стала одной из самых обсуждаемых тем мировой политики. Немало волнений вызвали заявления американского президента Дональда Трампа о присоединении Гренландии и Канады для усиления позиций США в Заполярье.
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