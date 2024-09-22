Диетолог Волкова: ежедневное употребление пельменей грозит ожирением

Ежедневное потребление пельменей, особенно покупных полуфабрикатов, может способствовать набору веса и развитию ожирения, предупредила врач-терапевт, диетолог Галина Волкова из Одинцовской областной больницы в разговоре с РИА Новости.
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