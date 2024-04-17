«Яндекс» запустил новый сервис поиска «Нейро». Он отвечает на вопросы

Компания «Яндекс» объединила возможности поиска и больших генеративных моделей в новом сервисе «Нейро», которому можно задавать любые вопросыКак сообщает пресс-служба «Яндекса», для ответа на вопрос нейросети изучают и подбирают необходимые источники в результатах поисковой выдачи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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