«Яндекс» запустил новый сервис поиска «Нейро». Он отвечает на вопросы

Компания «Яндекс» объединила возможности поиска и больших генеративных моделей в новом сервисе «Нейро», которому можно задавать любые вопросыКак сообщает пресс-служба «Яндекса», для ответа на вопрос нейросети изучают и подбирают необходимые источники в результатах поисковой выдачи.