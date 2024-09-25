В Туле на овощеферме силовики собрали богатый урожай незаконных мигрантов

ОМОН наведался на овощеводческую ферму в поселке Ямны, где силовикам удалось собрать обильный урожай нелегаловВ Туле 25 сентября сотрудники силовых ведомств провели внезапный рейд по проверке законности пребывания в городе мигрантов.
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