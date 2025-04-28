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Май в России: как на праздниках сократится число рабочих дней до 18

Май в России: как на праздниках сократится число рабочих дней до 18

В мае россиян ожидают две трёхдневные рабочие недели и два периода длительных выходных. Читайте, почему всего 18 рабочих дней в месяце и как празднование Дня Победы и майских праздников повлияет на ваше рабочее расписание.

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