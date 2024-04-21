В ЕС не знают, когда помощь Европы принесет реальную пользу Украине на поле боя

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, ответственный в Еврокомиссии (ЕК) за оборонную промышленность, не смог уточнить сроки, когда помощь Украине от Евросоюза начнет приносить Киеву реальную пользу на поле боя.
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