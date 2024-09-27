Вячеслав Володин предложил усложнить выдачу вида на жительство по браку и усыновлению

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил поправку, согласно которой срок проживания в браке с гражданином России для получения разрешения на временное проживание увеличивается до трех лет, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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