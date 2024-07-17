Тактика террора по отношению к русскоязычным и физическое насилие способны заставить их перейти на «мову» и отказаться от России.
Киевский шоумен-русофоб Кондратюк требует «лечить» русскоязычных избиениями
Комментарии
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Николай Герасименко
Эта нацистская мерзость, Кондратюк, ещё до Майданов и кровавого госпереворота гнобил наших артистов, приезжавших в Хохлостан на всякие музыкальные шоу именно по национальному признаку. Сам, гнида, всю сознательную жизнь разговаривал на нашем могучем, а потом переоделся в мовные шаровары.
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19 час.
Людмила Абрамова
расстрелять эту тварь нужно
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18 час.
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