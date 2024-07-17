Николай Герасименко

Эта нацистская мерзость, Кондратюк, ещё до Майданов и кровавого госпереворота гнобил наших артистов, приезжавших в Хохлостан на всякие музыкальные шоу именно по национальному признаку. Сам, гнида, всю сознательную жизнь разговаривал на нашем могучем, а потом переоделся в мовные шаровары.