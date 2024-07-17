Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 388 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Страдалица появилась!)Тимошенко: Банда ...
  • Е Пронина
    никакой заморозки,только капитуляция)Карасёв: «Что Бай...
  • Балу -
    Если бы только Донбасс... Донбасс укры потеряли уже в 2014 году...Украинский полито...

Киевский шоумен-русофоб Кондратюк требует «лечить» русскоязычных избиениями

Киевский шоумен-русофоб Кондратюк требует «лечить» русскоязычных избиениями

Тактика террора по отношению к русскоязычным и физическое насилие способны заставить их перейти на «мову» и отказаться от России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Герасименко
Эта нацистская мерзость, Кондратюк, ещё до Майданов и кровавого госпереворота гнобил наших артистов, приезжавших в Хохлостан на всякие музыкальные шоу именно по национальному признаку. Сам, гнида, всю сознательную жизнь разговаривал на нашем могучем, а потом переоделся в мовные шаровары.
Ответить
19 час.
Людмила Абрамова
расстрелять эту тварь нужно
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх