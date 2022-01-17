Держи дистанцию: как урегулировать страховой случай без визита в офис

Держи дистанцию: как урегулировать страховой случай без визита в офис

Все больше российских страхователей предпочитают взаимодействовать со своей компанией онлайн — причем, не только при покупке полисов, но и при наступлении страхового случая.

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