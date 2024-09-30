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"Погибли десятки тысяч". ЦРУ призналось в преступлении полувековой давности

"Погибли десятки тысяч". ЦРУ призналось в преступлении полувековой давности

Трибуна перед началом пресс-конференции директора ЦРУ в штаб-квартире агентства в Лэнгли, США© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Ренат Абдуллин История зарубежных операций Вашингтона, призванных свергнуть неугодные режимы, очень давняя.

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