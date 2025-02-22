Прощай, Олег: скончался актер сериалов «Склифосовский» и «Скорая помощь» Юдин

На 63-м году жизни умер актер из сериала «Склифосовский» Олег Юдин. Скончался российский актер Олег Юдин, который приобрел широкую известность благодаря ролям в таких популярных сериалах, как «Склифосовский», «Скорая помощь» и «Плевако».