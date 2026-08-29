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Царьград

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Путин сравнил СВО и жизнь косаток и медведей на Северном полюсе

Путин сравнил СВО и жизнь косаток и медведей на Северном полюсе

Президент России Владимир Путин сравнил Специальную военную операцию на Украине с жизнью дикой природы Северного полюса, отметив в разговоре с учителем из Белгородской области, что косатки охотятся на добычу скоординированно.

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