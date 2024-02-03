Тысячи нацистов из "Галичины" попали в Канаду под видом антикоммунистов в 1950-х

Украинским нацистам из дивизии СС "Галичина" после долгих переговоров в 1950-х годах все же разрешили въезд в Канаду при условии, что эти личности должны были придерживаться строго антисоветских взглядов.
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