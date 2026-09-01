«Молния-2» поразила пункт управления БПЛА на Днепропетровском направлении

Расчет ударного беспилотника «Молния-2» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотной авиацией ВСУ на Днепропетровском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС РФ поразили Се...
- Лидеру российских...
- ВС РФ поразили Се...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым