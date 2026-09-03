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Карседо оценил шансы Барко сыграть за «Спартак» в дерби с «Динамо»

Карседо оценил шансы Барко сыграть за «Спартак» в дерби с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после победы над «Родиной» (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России рассказал о состоянии здоровья Эсекьеля Барко.

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