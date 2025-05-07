Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 101 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис
    ВОТ ДО ЧЕГО ДОШЛИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НАРОДАМИ: СРЕДИ ДИПЛОМАТОВ ПОЯВИЛЬСЬ ПРИДУРКИ.Чешский дипломат ...
  • Eduard
    Занимайся Берлином своим гоблин!Новый канцлер Гер...
  • spss
    ...да он уже много что обозначил....а солдаты гибнут...СМИ: Владимир Пут...

Тарифные войны США вредят прежде всего самим Штатам

Тарифные войны США вредят прежде всего самим Штатам

13 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп, объявив о введении «взаимных тарифов», фактически дал официальный старт значительному расширению торговой войны США с экономическими партнерами, начало которой назначил на 2 апреля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх