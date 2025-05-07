Тарифные войны США вредят прежде всего самим Штатам

13 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп, объявив о введении «взаимных тарифов», фактически дал официальный старт значительному расширению торговой войны США с экономическими партнерами, начало которой назначил на 2 апреля.
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