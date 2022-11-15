Факты Дня

2 292 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Оробей
    Господи! Сплошь одно жидовьё, твою мать!!!Делягин о мерзост...
  • Сергей Анисимов
    Всегда считал что наши "ОЛИГАРХИ" отличаются не толщиной кошелька, а СКОТНОСТЬЮ НАТУРЫ.Делягин о мерзост...
  • Елена Дерзян
    Это надо было вчера ещё вводить.Делягин о мерзост...

Минобороны России отвергло обвинения Польши в ракетном обстреле

Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было, заявили в Минобороны России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх