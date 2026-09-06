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FiNE NEWS

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Хантер Байден о потенциальном электорате, которого он мог бы представлять на выборах

Хантер Байден о потенциальном электорате, которого он мог бы представлять на выборах

Хантер Байден, сын действующего президента США Джо Байдена, в интервью РИА Новости отметил, что если бы он решил участвовать в выборах, то представлял бы электорат, сталкивающийся с трудностями, включая зависимости и социальные проблемы.

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