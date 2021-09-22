Мигранты и инфляция: прямая зависимость

ИванПолитикаМигранты и инфляция: прямая зависимостьВ начале сентября вице-мэр Москвы Владимир Ефимов объявил о нехватке сразу 200 тыс. мигрантов на столичных стройках.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСВСергей Васильевич..."А если россияне хотят обеспечить себя дешевым и комфортным жильем, то до 2024 года потребуется уже 5 млн гастарбайтеров.".... Это где он видел дешевое и комфортное жилье? Это - только дешевая рабочая сила в пользу строительных компаний..Комментировать
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