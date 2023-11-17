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Военное обозрение

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Представительница Совбеза США: Мы не признаём независимость Тайваня, но продолжим поставки оружия для его безопасности

Представительница Совбеза США: Мы не признаём независимость Тайваня, но продолжим поставки оружия для его безопасности

После вчерашнего заявления Джо Байдена о том, что США продолжат оказывать военную помощь Тайваню, вопросы поступили в адрес представителей американской администрации.

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