Атака вражеских беспилотников на Нижнекамск: двое погибших, 12 пострадавших

Два человека погибли, ещё 12 пострадали после атаки беспилотников на Нижнекамск. Повреждены промышленные и гражданские объекты.
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