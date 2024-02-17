Бракованные гранатометы из Швеции массово убивают солдат ВСУ, — советник главы ДНР Ирэн ОрлонскаяВ результате использования бракованных шведских гранатометов AT4 несколько военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии