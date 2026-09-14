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Зеленский отстранил генпрокурора Кравченко, сбежавшего с Украины под предлогом командировки. В ПАСЕ генпрокурора не ждут

Зеленский отстранил генпрокурора Кравченко, сбежавшего с Украины под предлогом командировки. В ПАСЕ генпрокурора не ждут

Владимир Зеленский официально отстранил от должности генпрокурора Украины Руслана Кравченко. Сам генпрокурор Украины уже покинул страну под предлогом командировки.

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