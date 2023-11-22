Какие сюрпризы может принести использование нелицензионного иностранного софта?

Российский корпоративный сектор до сих пор использует иностранное ПО, в том числе нелицензионное. Ряд экспертов считает, что это может привести к снижению эффективности информационной безопасности, сообщает Р-спектр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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