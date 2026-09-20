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«Сказала всем заткнуться»: почему за внука Никиты Михалкова перед дебютом в театре заступилась Ирина Розанова

«Сказала всем заткнуться»: почему за внука Никиты Михалкова перед дебютом в театре заступилась Ирина Розанова

Сентябрьский сбор труппы в «Мастерской 12» перед открытием сезона 2026 года завершился громкой новостью: в спектакль «Васса Железнова» неожиданно ввели Андрея Бакова.

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