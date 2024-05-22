Противник признаёт уничтожение своих позиций в гаражном кооперативе и потерю новых территорий Часова Яра

Российские войска продолжают увеличивать площадь территории контроля в городе Часов Яр. Противник считает этот населённый пункт ключевым узлом своей обороны, понимая, что потеря Часова Яра может привести к продвижению ВС РФ одновременно сразу на двух направлениях – к Константиновке и в сторону Славянско-Краматорской агломерации.