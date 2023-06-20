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Сексотерапевт Кэтрин Худ: Ожирение повышает риск эректильной дисфункции в 3 раза

Сексотерапевт Кэтрин Худ и специалист по эректильной дисфункции Джанин Дэвид в разговоре с изданием Metro предупредил, что ожирение, болезни сердца и психические расстройства являются самыми частыми признаками эректильной дисфункции у мужчин.

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