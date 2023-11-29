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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беллингем – первый игрок «Реала», забивший в каждом из первых 4 матчей за клуб в ЛЧ. Джуд забил 10 голов в турнире до 21 года – только Бензема, Мбаппе и Холанд делали это

Беллингем – первый игрок «Реала», забивший в каждом из первых 4 матчей за клуб в ЛЧ. Джуд забил 10 голов в турнире до 21 года – только Бензема, Мбаппе и Холанд делали это

Сегодня англичанин забил в ворота «Наполи» (4:2) на 22-й минуте матча, выведя «Реал» вперед. Беллингем принял участие в 4 из 5 матчей «Реала» на групповом этапе и забил в каждом из них.

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