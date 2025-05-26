Прогноз погоды в Крыму на 26 мая В Симферополе +28 и пасмурно В Севастополе +26 и пасмурноВ Евпатории +23 и пасмурноВ Черноморском +17 и дождьВ Джанкое +26 и пасмурноВ Ялте +22 и пасмурноВ Алуште +23 и пасмурноВ Керчи +26 и облачно с прояснениямиВ Армянске +20 и пасмурноЧитать подробнее>>> .