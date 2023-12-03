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Эдуард Латыпов: «На Кубке России высокая конкуренция. Борьба идет до конца, во время гонки нет ни секунды на расслабление»

«Погода сегодня была достаточно холодная – 17-18 градусов. Пронизывающий ветер доставлял большие неудобства и сковывал движения, как ни утепляйся.

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