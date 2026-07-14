«Меня поддерживали, но…» Серхио Перес вспоминает свои годы в Red Bull

«Меня поддерживали, но…» Серхио Перес вспоминает свои годы в Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolБывший пилот Red Bull Racing Серхио Перес рассказал, почему считает борьбу с Максом Ферстаппеном внутри команды практически невыполнимой задачей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии