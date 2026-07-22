Владимир Путин назвал трудности на топливном рынке временным явлением

Владимир Путин назвал трудности на топливном рынке временным явлениемВладимир Путин заявил, что состояние ключевых отраслей российской экономики является устойчивым, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию.
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