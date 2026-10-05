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Царьград

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Прокуратура: Восемь жителей Костромы осуждены за вырубку на 64 млн

Прокуратура: Восемь жителей Костромы осуждены за вырубку на 64 млн

В Костромской области осуждены бывший глава лесничества и семь жителей за незаконную вырубку леса в особо крупном размере с 2020 по 2022 годы, причинив ущерб более 64 млн рублей.

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