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Хмелевски о жизни в России: «Я довольно легко влился. Часть моего воспитания была основана на русской культуре»

Саша Хмелевски поделился впечатлениями от жизни в России. – В российской жизни за полгода в КХЛ освоились? – Я довольно легко влился.

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