Мужчина запрыгнул в вольер к тиграм в зоопарке и был растерзан

В зоопарке в британском графстве Йоркшир произошёл трагический инцидент. Мужчина проник в вольер к тиграм и погиб, пишет The York Press со ссылкой на представителей полиции.
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