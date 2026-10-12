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Царьград

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Newsweek раскрыл имена главных кандидатов на пост президента Украины

Newsweek раскрыл имена главных кандидатов на пост президента Украины

Американский журнал Newsweek назвал четырёх политиков, которые могут претендовать на пост президента Украины.

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