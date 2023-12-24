Не сомневайся, что нужна… Я от себя устал. Спаситель мой – моя жена, Мой добрый идеал. Мне трудно быть с самим собой: Расклеен, как конверт.
Не сомневайся, что нужна (Юрий Михайлов)
Комментарии
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Елена НН
"...Да, нам ли быть в печали и унынии! Всё прочно, жизнь и смерть - одна, И воздух стынет вечером сиреньим, Любовь так восхитительно нужна, А я хотел бы быть её лишь тенью… 15 мая 2015 (Сергей Лохов)
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2 час.
Елена НН
"Любовь так восхитительно нужна!!!" Правильно Серёга написал!
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2 час.
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