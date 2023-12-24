ПОЭЗИЯ
ГлавнаяБлогКомната для дебатовПравила сайтаВаши темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПОЭЗИЯ

162 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена НН
    "Любовь так восхитительно нужна!!!" Правильно Серёга написал!Не сомневайся, чт...
  • Елена НН
    "...Да, нам ли быть в печали и унынии! Всё прочно, жизнь и смерть - одна, И воздух стынет вечером сиреньим, Любовь та...Не сомневайся, чт...
  • Ирина Абрамова (Калганова)
    😼🌹Сегодня День рожд...

Не сомневайся, что нужна (Юрий Михайлов)

Не сомневайся, что нужна (Юрий Михайлов)

Не сомневайся, что нужна… Я от себя устал. Спаситель мой – моя жена, Мой добрый идеал. Мне трудно быть с самим собой: Расклеен, как конверт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена НН
&quot;...Да, нам ли быть в печали и унынии! Всё прочно, жизнь и смерть - одна, И воздух стынет вечером сиреньим, Любовь так восхитительно нужна, А я хотел бы быть её лишь тенью… 15 мая 2015 (Сергей Лохов)
Ответить
2 час.
Елена НН
&quot;Любовь так восхитительно нужна!!!&quot; Правильно Серёга написал!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх