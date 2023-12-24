Не сомневайся, что нужна (Юрий Михайлов)

Елена НН

"...Да, нам ли быть в печали и унынии! Всё прочно, жизнь и смерть - одна, И воздух стынет вечером сиреньим, Любовь так восхитительно нужна, А я хотел бы быть её лишь тенью… 15 мая 2015 (Сергей Лохов)