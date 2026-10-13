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Мобильный номер на всю страну: 87 тысяч россиян воспользовались новой услугой

Мобильный номер на всю страну: 87 тысяч россиян воспользовались новой услугой

С сентября 2026 года абоненты могут пользоваться прежним номером телефона в любом регионе страны, не меняя оператора или переходя к другому С 1 сентября 2026 года более 87 тыс.

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