Вращение Земли оставляет в пространстве-времени едва заметный след. Общая теория относительности предсказывает: массивное вращающееся тело должно немного увлекать окружающую «ткань» пространства и времени за собой.
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