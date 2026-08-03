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NewsOne

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У Ирана есть доказательства преднамеренности удара ВСУ по судну в Каспийском море – Багаи

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран обладает доказательствами, что удар Вооруженных сил Украины по иранскому судну в Каспийском море был преднамеренным, несмотря на заверения Киева.

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