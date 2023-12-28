Никитин о 5:3: «Играли две команды: сначала «Локомотив», потом «Торпедо». Не видим катастрофы в третьем периоде»

Клуб из Ярославля выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:3. После второго периода «Локомотив» вел с разницей в пять шайб, но пропустил три гола в последней двадцатиминутке.
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