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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никитин о 5:3: «Играли две команды: сначала «Локомотив», потом «Торпедо». Не видим катастрофы в третьем периоде»

Клуб из Ярославля выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:3. После второго периода «Локомотив» вел с разницей в пять шайб, но пропустил три гола в последней двадцатиминутке.

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