СМИ2

54 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Ему Россия не мила, так при выезде таким как он, Серебряков и т.д. лишать гражданства, пусть там живут, работают и пр...Сопливого Панина ...
  • Юдкевич Сергей
    На кой черт нужен этот придурок?  Уехал -и слава богу.Сопливого Панина ...
  • Михаил Васильев
    Пожалейте Ленинград от этих "срёбов"!Полукилометровый ...

Большинство жителей Китая считают партнерство с Россией более важным, чем отношения с Западом

Большинство жителей Китая считают партнерство с Россией более важным, чем отношения с Западом

Газета Global Times провела среди жителей Китая опрос, пытаясь выяснить их отношение к России. Согласно предварительным результатам, 55,6% китайцев считают партнерство с Россией более важным для КНР, чем отношения с Западом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх