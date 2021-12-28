Газета Global Times провела среди жителей Китая опрос, пытаясь выяснить их отношение к России. Согласно предварительным результатам, 55,6% китайцев считают партнерство с Россией более важным для КНР, чем отношения с Западом.
Популярные статьи
- «Мемориал» - все: Верховный Суд РФ закрыл самое известное общественно-политическое детище советской перестройки
- Большинство жителей Китая считают партнерство с Россией более важным, чем отношения с Западом
- Евросоюз хочет от России компенсации в размере 290 млрд евро из-за госзакупок и импортозамещения
Свежие комментарии