Власти Тайваня проверят компании, замеченные в сотрудничестве с находящейся под санкциями Huawei

На этой неделе с подачи Bloomberg стала известна информация об участии как минимум четырёх тайваньских компаний в строительстве и модернизации предприятий в Китае, имеющих отношение к находящейся под санкциями США компании Huawei Technologies.
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