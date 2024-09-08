В Indiana Jones механика скрытности гораздо глубже, чем в Wolfenstein Хотя некоторые мог...

В Indiana Jones механика скрытности гораздо глубже, чем в WolfensteinХотя некоторые могут предположить, что, основываясь на игровом процессе, который мы видели до сих пор, в Indiana Jones and the Great Circle игроки будут пробивать себе путь, нанося удары и стреляя, это, по-видимому, не так… источник#Indiana_Jones_and_the_Great_Circle #Wolfenstein.