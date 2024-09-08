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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

В Indiana Jones механика скрытности гораздо глубже, чем в Wolfenstein Хотя некоторые мог...

В Indiana Jones механика скрытности гораздо глубже, чем в Wolfenstein Хотя некоторые мог...

В Indiana Jones механика скрытности гораздо глубже, чем в WolfensteinХотя некоторые могут предположить, что, основываясь на игровом процессе, который мы видели до сих пор, в Indiana Jones and the Great Circle игроки будут пробивать себе путь, нанося удары и стреляя, это, по-видимому, не так… источник#Indiana_Jones_and_the_Great_Circle #Wolfenstein.

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