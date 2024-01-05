Речные дельфины инии и семья ленивцев. Перу

Предыдущая история - Перуанская глубинка Большая лодка для троих — недопустимая роскошь в этих местах, поэтому свободное пространство быстро заполнили мешками с бытовым товаром и продуктами, чтобы мы зря её не гоняли, а добросовестно развезли всё по назначению в попутные поселения.
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