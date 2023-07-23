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Путин на встрече с Лукашенко сообщил, что войска России за сутки уничтожили рекордное число иностранной техники

Путин на встрече с Лукашенко сообщил, что войска России за сутки уничтожили рекордное число иностранной техники

Президент Владимир Путин в ходе встречи в Санкт-Петербурге с главой Белоруссии Александром Лукашенко сделал заявление о том, что Вооруженные силы Российской Федерации в течение суток ликвидировали рекордное количество иностранной техники.

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