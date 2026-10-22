Картина Клода Моне «Ирисы» ушла с молотка в Париже за 50 миллионов евро (около 4,56 миллиарда рублей) с учетом комиссии, установив рекорд для художественных аукционов во Франции.
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