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Стефен Карри вернулся в матче с «Лейкерс», набрав 27 очков и 6 передач

Стефен Карри вернулся в матче с «Лейкерс», набрав 27 очков и 6 передач

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри вернулся в состав команды в воскресном матче с «Лейкерс» (105:113).

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