Goldman Sachs повысил прогноз роста экономики Британии в 2025 году до 1,6%

После победы на этой неделе лейбористов на парламентских выборах в Британии инвестбанк Goldman Sachs (США) повысил прогноз роста британского ВВП в 2025 и 2026 годах на 0,1 процентного пункта, а именно до 1,6% и 1,5% соответственно.
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